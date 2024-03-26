Burkina Faso - Nijer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Burkina Faso sahasında Nijer'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Burkina Faso - Nijer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Burkina Faso ile Nijer kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Burkina Faso - Nijer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURKİNA FASO - NİJER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burkina Faso - Nijer maçı 27 Mart Çarşamba günü saat 01.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.