1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Mart Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,12 (Alış) - 32,13 (Satış)
EURO: 35,30 (Alış) - 35,33 (Satış)
STERLİN: 41,63 (Alış) - 41,84 (Satış)
1 DOLAR = 32,13 TL
👉14 Mart Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.245,02
Gram altın satış: 2.245,32
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.955,00
Çeyrek altın satış: 4.089,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.911,00
Yarım altın satış: 8.081,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.160,00
Tam altın satış: 16.430,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.012,00
Cumhuriyet altını satış: 16.254,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.642,00
Ata altın satış: 17.281,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Mart Perşembe günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.