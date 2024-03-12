1 DOLAR NE KADAR?
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1 DOLAR NE KADAR?
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Santos: Taraftardan özür diliyorum! Santos: Taraftardan özür diliyorum! 00:19
Kartal Antep'te kayıp! Kartal Antep'te kayıp! 00:19
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:19
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 00:19
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! "Paradoks" F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! "Paradoks" 00:18
G.Saray'dan flaş açıklama! "Hesap verin ya da..." G.Saray'dan flaş açıklama! "Hesap verin ya da..." 00:18
Daha Eski
F.Bahçe'de Becao gelişmesi! Trabzonspor maçına yetişecek mi? F.Bahçe'de Becao gelişmesi! Trabzonspor maçına yetişecek mi? 00:18
Zaniolo'ya şok tepki! Bunu kimse beklemiyordu Zaniolo'ya şok tepki! Bunu kimse beklemiyordu 00:18
İbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a sert tepki! İbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a sert tepki! 00:18
Devlerin Renato Sanches kapışması! Devlerin Renato Sanches kapışması! 00:18
Çağlar'dan F.Bahçe'ye kötü haber! Çağlar'dan F.Bahçe'ye kötü haber! 00:18
F.Bahçe istiyordu G.Saray devreye girdi! F.Bahçe istiyordu G.Saray devreye girdi! 00:18
SON DAKİKA