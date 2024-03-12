1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Mart Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,0388 (Alış) - 32,0456 (Satış)
EURO: 35,0773 (Alış) - 35,1025 (Satış)
STERLİN: 42,2435 (Alış) - 42,4553 (Satış)
1 DOLAR = 32,04 TL
👉12 Mart Salı 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.244,12
Gram altın satış: 2.244,36
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.927,00
Çeyrek altın satış: 4.069,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.878,00
Yarım altın satış: 8.090,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.781,00
Tam altın satış: 16.423,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.059,00
Cumhuriyet altını satış: 16.301,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.262,00
Ata altın satış: 16.958,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Mart Salı günü saat 06:52 itibarıyla alınmıştır.