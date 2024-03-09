Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 9 Mart 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru...

1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Mart Cumartesi 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 31,90 (Alış) - 31,91 (Satış)

EURO: 34,93 (Alış) - 35,04 (Satış)

STERLİN: 42,27 (Alış) - 42,48 (Satış)

1 DOLAR = 31,91 TL

👉9 Mart Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...

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📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.233,70

Gram altın satış: 2.234,01

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.908,00

Çeyrek altın satış: 4.115,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.839,00

Yarım altın satış: 8.207,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.678,00

Tam altın satış: 16.945,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 15.834,00

Cumhuriyet altını satış: 16.074,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.226,00

Ata altın satış: 17.429,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Mart Cumartesi günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.