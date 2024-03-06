1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Mart Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,63 (Alış) - 31,63 (Satış)
EURO: 34,33 (Alış) - 34,37 (Satış)
STERLİN: 39,99 (Alış) - 40,19 (Satış)
1 DOLAR = 31,63 TL
👉6 Mart Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.161,03
Gram altın satış: 2.161,29
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.667,00
Çeyrek altın satış: 3.709,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.311,00
Yarım altın satış: 7.463,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 14.644,00
Tam altın satış: 14.880,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 14.881,00
Cumhuriyet altını satış: 15.106,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 15.025,00
Ata altın satış: 15.240,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Mart Çarşamba günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.