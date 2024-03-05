Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 5 Mart 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru...

5 MART 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Mart Salı 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 31,57 (Alış) - 31,58 (Satış)

EURO: 34,27 (Alış) - 34,31 (Satış)

STERLİN: 39,93 (Alış) - 40,13 (Satış)

1 DOLAR = 31,58 TL

👉5 Mart Salı 2024 canlı altın fiyatları...

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📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.145,06

Gram altın satış: 2.145,36

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.613,00

Çeyrek altın satış: 3.669,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.203,00

Yarım altın satış: 7.404,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 14.428,00

Tam altın satış: 14.786,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 14.552,00

Cumhuriyet altını satış: 14.772,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 14.804,00

Ata altın satış: 15.053,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Mart Salı günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.