5 MART 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Mart Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,57 (Alış) - 31,58 (Satış)
EURO: 34,27 (Alış) - 34,31 (Satış)
STERLİN: 39,93 (Alış) - 40,13 (Satış)
1 DOLAR = 31,58 TL
👉5 Mart Salı 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.145,06
Gram altın satış: 2.145,36
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.613,00
Çeyrek altın satış: 3.669,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.203,00
Yarım altın satış: 7.404,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 14.428,00
Tam altın satış: 14.786,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 14.552,00
Cumhuriyet altını satış: 14.772,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 14.804,00
Ata altın satış: 15.053,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Mart Salı günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.