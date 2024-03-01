Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Mart 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru...

1 MART 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Mart Cuma 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 31,32 (Alış) - 31,44 (Satış)

EURO: 33,88 (Alış) - 34,00 (Satış)

STERLİN: 39,51 (Alış) - 39,71 (Satış)

1 DOLAR = 31,44 TL

👉1 Mart Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

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📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.063,07

Gram altın satış: 2.063,76

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.462,00

Çeyrek altın satış: 3.532,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.945,00

Yarım altın satış: 7.107,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.848,00

Tam altın satış: 14.172,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.980,00

Cumhuriyet altını satış: 14.293,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 14.165,00

Ata altın satış: 14.493,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Mart Cuma günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.