17 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Şubat Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 30,83 (Alış) - 30,85 (Satış)
EURO: 33,23 (Alış) - 33,24 (Satış)
STERLİN: 38,74 (Alış) - 38,94 (Satış)
1 DOLAR = 30,85 TL
👉17 Şubat Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.994,87
Gram altın satış: 1.995,21
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.395,00
Çeyrek altın satış: 3.493,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.811,00
Yarım altın satış: 7.006,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.519,00
Tam altın satış: 13.950,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.693,00
Cumhuriyet altını satış: 13.900,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.871,00
Ata altın satış: 14.263,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Şubat Cumartesi günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.