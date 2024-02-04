1 DOLAR NE KADAR? | 💲 Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL? 4 Şubat 2024 Döviz Kuru

1 DOLAR NE KADAR? | 💲 Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL? 4 Şubat 2024 Döviz Kuru

Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 4 Şubat 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2024- 07:50 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024- 07:50