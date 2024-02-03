Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 3 Şubat 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru...

3 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Şubat Cumartesi 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 30,49 (Alış) - 30,50 (Satış)

EURO: 32,93 (Alış) - 32,97 (Satış)

STERLİN: 38,42 (Alış) - 38,61(Satış)

1 DOLAR = 30,50 TL

👉3 Şubat Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...

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📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.995,87

Gram altın satış: 1.996,20

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.358,00

Çeyrek altın satış: 3.475,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.716,00

Yarım altın satış: 6.866,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.391,00

Tam altın satış: 13.690,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.648,00

Cumhuriyet altını satış: 13.854,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.783,00

Ata altın satış: 14.045,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Şubat Cumartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.