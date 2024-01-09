9 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Ocak Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 29,89 (Alış) - 29,90 (Satış)
EURO: 32,77 (Alış) - 32,81 (Satış)
STERLİN: 38,02 (Alış) - 38,21 (Satış)
1 DOLAR = 29,90 TL
👉9 Ocak Salı 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.958,13₺
Gram altın satış: 1.958,48₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.331,00₺
Çeyrek altın satış: 3.397,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.662,00₺
Yarım altın satış: 6.764,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.282,00₺
Tam altın satış: 13.476,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.584,00₺
Cumhuriyet altını satış: 13.790,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.691,00₺
Ata altın satış: 13.878,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Ocak Salı günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.