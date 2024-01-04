4 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Ocak Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 29,78 (Alış) - 29,79 (Satış)
EURO: 32,56 (Alış) - 32,75 (Satış)
STERLİN: 37,62 (Alış) - 37,81 (Satış)
1 DOLAR = 29,79 TL
👉4 Ocak Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.956,87₺
Gram altın satış: 1.957,24₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.331,00₺
Çeyrek altın satış: 3.423,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.663,00₺
Yarım altın satış: 6.825,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.284,00₺
Tam altın satış: 13.598,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.652,00₺
Cumhuriyet altını satış: 13.859,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.673,00₺
Ata altın satış: 13.940,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ocak Perşembe günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.