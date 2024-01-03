3 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Ocak Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 29,75 (Alış) - 29,77 (Satış)
EURO: 32,59 (Alış) - 32,63 (Satış)
STERLİN: 37,47 (Alış) - 37,65 (Satış)
1 DOLAR = 29,77 TL
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👉3 Ocak Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.971,65₺
Gram altın satış: 1.971,94₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.335,00₺
Çeyrek altın satış: 3.393,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.670,00₺
Yarım altın satış: 6.766,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.300,00₺
Tam altın satış: 13.491,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.614,00₺
Cumhuriyet altını satış: 13.820,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.658,00₺
Ata altın satış: 13.821,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Ocak Çarşamba günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.