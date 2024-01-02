Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 2 Ekim 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru...

2 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Ocak Salı 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 29,58 (Alış) - 29,61 (Satış)

EURO: 32,63 (Alış) - 32,74 (Satış)

STERLİN: 37,55 (Alış) - 37,74 (Satış)

1 DOLAR = 29,61 TL

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👉2 Ocak Salı 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.968,01₺

Gram altın satış: 1.968,26₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.288,00₺

Çeyrek altın satış: 3.367,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.545,00₺

Yarım altın satış: 6.734,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.150,00₺

Tam altın satış: 13.438,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.508,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.712,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.546,00₺

Ata altın satış: 13.735,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ocak Salı günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.