Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 18 Aralık Pazartesi

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '18 Aralık Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 18 Aralık Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 87 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2023- 12:12 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023- 12:12