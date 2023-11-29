Haberler Haberler Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek? 29 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek? 29 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '29 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 29 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 64 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '29 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 29 Kasım Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...