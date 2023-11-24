ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '24 Kasım Cuma Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 24 Kasım Cuma 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
24 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 24 Kasım Cuma saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO 22 KASIM ŞANSLI NUMALAR
2 - 5 - 15 - 23 - 36 - 49 Joker: 66 Süperstar: 64