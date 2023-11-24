Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek? 24 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '24 Kasım Cuma Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 24 Kasım Cuma Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 55 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 14:12 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023- 14:12