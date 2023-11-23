Süper Loto çekildi mi? Süper Loto sorgulama ekranı! 23 Kasım 2023 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '23 Kasım Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 23 Kasım 2023 Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 59 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2023- 09:51 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023- 09:51