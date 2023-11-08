Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '8 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 8 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 185 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '8 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 8 Kasım 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

8 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 8 Kasım Çarşamba saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO 6 KASIM ŞANSLI NUMALAR

22 - 34 - 36 - 46 - 50 - 69 Joker:83 SüperStar:60