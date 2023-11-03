MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 Kasım MasterChef All Star'da ödül oyununu kazanan kişi kim oldu?

Masterchef'te heyecan ödül oyunu ile devam ediyor. Haftanın birincisi 100 bin TL değerindeki ödülü kazanacak. Milyonları ekran başına kilitleyen yemek yarışması Masterchef'te ödülü kimin kazandığını merak eden vatandaşlar için 3 Kasım MasterChef All Star'da ödül oyununu kazanan kişi kim oldu? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Masterchef'te yarış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'te bu haftanın eleme adayları belli olacak. Eleme öncesinde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya gelecekler. Masterchef ödül oyununda kazanan belli olacak. Ödül yarışında yarışmacılar ev yemekleri lezzetlerini sunacaklar. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununu kazanan henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım ve yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer alacak.