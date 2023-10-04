4 EKİM 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Ekim Çarşamba 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,48 (Alış) - 27,54 (Satış)
EURO: 28,75 (Alış) - 29,86 (Satış)
STERLİN: 33,15 (Alış) - 33,31 (Satış)
1 DOLAR = 27, 54 TL
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👉4 Ekim Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.612,66
Gram altın satış: 1.612,92
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.705,00
Çeyrek altın satış: 2.751,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.427,00
Yarım altın satış: 5.502,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.822,00
Tam altın satış: 10.971,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.084,00
Cumhuriyet altını satış: 11.251,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.105,00
Ata altın satış: 11.256,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ekim Çarşamba günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.