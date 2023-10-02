2 EKİM 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Ekim Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 27,44 (Alış) - 27,50 (Satış)
EURO: 29,02 (Alış) - 29,14 (Satış)
STERLİN: 33,36 (Alış) - 33,52 (Satış)
1 DOLAR = 27,50 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉2 Ekim Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.628,13
Gram altın satış: 1.628,44
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.721,00
Çeyrek altın satış: 2.766,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.459,00
Yarım altın satış: 5.532,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.885,00
Tam altın satış: 11.018,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.122,00
Cumhuriyet altını satış: 11.290,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.169,00
Ata altın satış: 11.309,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Ekim Pazartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.