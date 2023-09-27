27 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 27 Eylül Çarşamba 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,30 (Alış) - 27,30 (Satış)
EURO: 28,81 (Alış) - 28,83 (Satış)
STERLİN: 33,05 (Alış) - 33,21 (Satış)
1 DOLAR = 27, 30 TL
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👉27 Eylül Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.664,18
Gram altın satış: 1.664,43
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.761,00
Çeyrek altın satış: 2.795,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.540,00
Yarım altın satış: 5.590,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.045,00
Tam altın satış: 11.133,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.338,00
Cumhuriyet altını satış: 11.509,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.343,00
Ata altın satış: 11.427,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.20 itibarıyla alınmıştır.