25 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Eylül Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,11 (Alış) - 27,29 (Satış)
EURO: 28,84 (Alış) - 28,95 (Satış)
STERLİN: 33,19 (Alış) - 33,35 (Satış)
1 DOLAR = 27,29 TL
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👉11 Eylül Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.683,43
Gram altın satış: 1.683,63
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.783,00
Çeyrek altın satış: 2.812,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.584,00
Yarım altın satış: 5.624,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.133,00
Tam altın satış: 11.201,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.366,00
Cumhuriyet altını satış: 11.530,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.433,00
Ata altın satış: 11.496,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Eylül Pazartesi günü saat 15.03 itibarıyla alınmıştır.