22 Eylül 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Eylül Cuma 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,1032 (Alış) - 27,1179 (Satış)
EURO: 28,8759 (Alış) - 28,8897 (Satış)
STERLİN: 33,1913 (Alış) - 33,3577 (Satış)
1 DOLAR = 27,11 TL
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👉22 Eylül CUMA 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.676,40
Gram altın satış: 1.676,69
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.766,00
Çeyrek altın satış: 2.810,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.549,00
Yarım altın satış: 5.620,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.064,00
Tam altın satış: 11.194,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.299,00
Cumhuriyet altını satış: 11.469,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.362,00
Ata altın satış: 11.489,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Eylül Cuma günü saat 06.43 itibarıyla alınmıştır.