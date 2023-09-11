11 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Eylül Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 26,86 (Alış) - 26,87 (Satış)
EURO: 28,83 (Alış) - 28,84 (Satış)
STERLİN: 33,54 (Alış) - 33,70 (Satış)
1 DOLAR = 26,87 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉11 Eylül Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.664,12
Gram altın satış: 1.664,33
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.768,00
Çeyrek altın satış: 2.803,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.554,00
Yarım altın satış: 5.605,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.073,00
Tam altın satış: 11.165,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.278,00
Cumhuriyet altını satış: 11.449,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.368,00
Ata altın satış: 11.455,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Eylül Pazartesi günü saat 12.07 itibarıyla alınmıştır.