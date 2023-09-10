10 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Eylül Pazar 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,83 (Alış) - 26,84 (Satış)
EURO: 28,69 (Alış) - 28,77 (Satış)
STERLİN: 33,36 (Alış) - 33,53 (Satış)
1 DOLAR = 26,84 TL
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👉10 Eylül Pazar 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.655,33
Gram altın satış: 1.655,92
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.758,00
Çeyrek altın satış: 2.791,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.532,00
Yarım altın satış: 5.582,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.031,00
Tam altın satış: 11.121,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.278,00
Cumhuriyet altını satış: 11.449,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.324,00
Ata altın satış: 11.411,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Eylül Pazar günü saat 06.19 itibarıyla alınmıştır.