4 EYLÜL 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Eylül Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 26,77 (Alış) - 26,78 (Satış)
EURO: 28,92 (Alış) - 28,93 (Satış)
STERLİN: 33,71 (Alış) - 33,88 (Satış)
1 DOLAR = 26,78 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉4 Eylül Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.673,05
Gram altın satış: 1.673,34
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.762,00
Çeyrek altın satış: 2.792,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.540,00
Yarım altın satış: 5.584,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.046,00
Tam altın satış: 11.126,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.283,00
Cumhuriyet altını satış: 11.454,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.340,00
Ata altın satış: 11.416,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Eylül Pazartesi günü saat 12.27 itibarıyla alınmıştır.