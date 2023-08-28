28 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Ağustos Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,40 (Alış) - 26,52 (Satış)
EURO: 28,51 (Alış) - 28,59 (Satış)
STERLİN: 33,23 (Alış) - 33,40 (Satış)
1 DOLAR = 26,52 TL
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👉28 Ağustos Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.627,63
Gram altın satış: 1.627,87
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.744,00
Çeyrek altın satış: 2.799,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.506,00
Yarım altın satış: 5.597,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.977,00
Tam altın satış: 11.152,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.298,00
Cumhuriyet altını satış: 11.469,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.273,00
Ata altın satış: 11.442,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Ağustos Pazartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.