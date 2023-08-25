25 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Ağustos Cuma 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,3447 (Alış) - 26,3501 (Satış)
EURO: 28,4499 (Alış) - 28,5056 (Satış)
STERLİN: 33,0650 (Alış) - 33,2308 (Satış)
1 DOLAR = 27,35 TL
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👉18 Ağustos Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.622,41
Gram altın satış: 1.622,70
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.723,00
Çeyrek altın satış: 2.792,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.464,00
Yarım altın satış: 5.584,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.894,00
Tam altın satış: 11.125,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.227,00
Cumhuriyet altını satış: 11.397,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.187,00
Ata altın satış: 11.415,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Ağustos Cuma günü saat 13.37 itibarıyla alınmıştır.