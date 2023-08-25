Canlı Altın Ve Döviz Kuru Takibi!
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Canlı Altın Ve Döviz Kuru Takibi!
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
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F.Bahçe'de büyük değişiklik! F.Bahçe'de büyük değişiklik! 12:40
F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! 12:01
F.Bahçe'de 7 maçlık galibiyet serisi! F.Bahçe'de 7 maçlık galibiyet serisi! 11:57
G.Saray transferi bitiriyor! Dünya yıldızı... G.Saray transferi bitiriyor! Dünya yıldızı... 11:41
G.Saray'dan bir transfer çalımı daha! G.Saray'dan bir transfer çalımı daha! 11:19
"Kartal yüksekten uçmaya hazır" "Kartal yüksekten uçmaya hazır" 09:43
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"F.Bahçe'nin yaptığı transfer..." "F.Bahçe'nin yaptığı transfer..." 09:09
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Icardi: Buradaki tüm takımlar zor Icardi: Buradaki tüm takımlar zor 00:11
Midtsjö: Kendimize baktığımızda... Midtsjö: Kendimize baktığımızda... 00:11
F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Ndombele... F.Bahçe ve G.Saray istiyordu! Ndombele... 00:10
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