Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 18 Ağustos 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

18 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Ağustos Cuma 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 27,10 (Alış) - 27,11 (Satış)

EURO: 29,46 (Alış) - 29,48 Satış)

STERLİN: 34,37 (Alış) - 34,55 (Satış)

1 DOLAR = 27,11 TL

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👉18 Ağustos Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.649,07

Gram altın satış: 1.649,33

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.763,00

Çeyrek altın satış: 2.794,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.543,00

Yarım altın satış: 5.588,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.052,00

Tam altın satış: 11.125,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.312,00

Cumhuriyet altını satış: 11.483,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.347,00

Ata altın satış: 11.420,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Ağustos Cuma günü saat 12.19 itibarıyla alınmıştır.