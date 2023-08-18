18 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Ağustos Cuma 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,10 (Alış) - 27,11 (Satış)
EURO: 29,46 (Alış) - 29,48 Satış)
STERLİN: 34,37 (Alış) - 34,55 (Satış)
1 DOLAR = 27,11 TL
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👉18 Ağustos Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.649,07
Gram altın satış: 1.649,33
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.763,00
Çeyrek altın satış: 2.794,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.543,00
Yarım altın satış: 5.588,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.052,00
Tam altın satış: 11.125,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.312,00
Cumhuriyet altını satış: 11.483,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.347,00
Ata altın satış: 11.420,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Ağustos Cuma günü saat 12.19 itibarıyla alınmıştır.