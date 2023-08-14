14 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Ağustos Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,05 (Alış) - 27,05 (Satış)
EURO: 29,60 (Alış) - 29,61 Satış)
STERLİN: 34,24 (Alış) - 34,41 (Satış)
1 DOLAR = 27,05 TL
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👉14 Ağustos Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.664,44
Gram altın satış: 1.664,69
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.784,00
Çeyrek altın satış: 2.813,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.586,00
Yarım altın satış: 5.625,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.137,00
Tam altın satış: 11.199,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.373,00
Cumhuriyet altını satış: 11.545,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.429,00
Ata altın satış: 11.496,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Ağustos Pazartesi günü saat 14.53 itibarıyla alınmıştır.