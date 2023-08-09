Büyük Haydut filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Allan Ungar'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Büyük Haydut filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BÜYÜK HAYDUT (BANDIT) FİLMİNİN KONUSU NE?

Robert hapishaneden kaçan suçludur. Adamın hapse girmesinin arkasında oldukça fazla suç yatmaktadır. Robert hapishaneden kaçmayı başardıktan sonra sınırı da geçer burada rahat bir şekilde yaşamaya başlamak ister. Kaçtıktan sonra Kanada'ya giden Robert burada kendisine yeni bir kimlik de çıkarmıştır. Robert burada yeni bir yaşama başladığına etrafındaki çoğu kişiyi ikna etmiştir. Ama peki bu gerçekten doğru mudur?

Dışardan görünen şey Robert'ın bir kadına âşık olup onunla evlendikten sonra düzgün bir hayata başladığı ve aynı zamanda da artık bir güvenlik danışmanı olarak çalışmaktadır. Ama dışardan görünenler bu iken Robert eski hayatına devam edip suç işlemeye devam etmiştir. Bu şekilde dışarıya kapalı bir yaşam sürerken toplam 59 banka ve kuyumcu daha soymayı başarmıştır. Robert bir gün bu karmakarışık hayatına devam ederken Tommy isimli adamla tanışır. Tommy ile tanışması Robert'ın hayatını daha da karmaşıklaştır.

BÜYÜK HAYDUT OYUNCULARI KİM?

Josh Duhamel

Mel Gibson

Elisha Cuthbert

Nestor Carbonell

Swen Temmel

Keith Arthur Bolden

Dylan Flashner

Olivia d'Abo

Michael H. Cole

Claire Bronson

Eric J. Little

Jessica Luza

Rachael Markarian

Leander Suleiman

Ian Hoch

Lorenzo Yearby

Chiara D'Ambrosio

Jacobi Hollingshed

Jason Vail

Ron Fallica

Cooper Thornton

Todd d'Amour

Christina Bach

Leslie Stratton

Dayna Beilenson

Jerry Ascione

George Adams

BÜYÜK HAYDUT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Biyografik suç filmi Büyük Haydut 2022 yılında çekilmiştir.