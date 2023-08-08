8 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Ağustos Salı 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,02 (Alış) - 27,03 (Satış)
EURO: 29,65 (Alış) - 29,68 Satış)
STERLİN: 34,29 (Alış) - 34,49 (Satış)
1 DOLAR = 27,03 TL
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👉8 Ağustos Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.680,98
Gram altın satış: 1.681,26
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.809,00
Çeyrek altın satış: 2.843,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.618,00
Yarım altın satış: 5.686,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.227,00
Tam altın satış: 11.319,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.480,00
Cumhuriyet altını satış: 11.653,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.530,00
Ata altın satış: 11.619,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Ağustos Salı günü saat 13.23 itibarıyla alınmıştır.