5 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Ağustos Cumartesi 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 26,91 (Alış) - 26,92 (Satış)
EURO: 29,64 (Alış) - 29,70 (Satış)
STERLİN: 34,21 (Alış) - 34,39 (Satış)
1 DOLAR = 26,92 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉5 Ağustos Cumartsi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.680,88
Gram altın satış: 1.681,49
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.747,00
Çeyrek altın satış: 2.783,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.495,00
Yarım altın satış: 5.566,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.981,00
Tam altın satış: 11.081,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.409,00
Cumhuriyet altını satış: 11.419,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.276,00
Ata altın satış: 11.370,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Ağustos Cumartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.