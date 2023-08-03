3 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Ağustos Perşembe 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 26,98 (Alış) - 26,99 (Satış)
EURO: 29,53 (Alış) - 29,57 Satış)
STERLİN: 34,05 (Alış) - 34,22 (Satış)
1 DOLAR = 26,99 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉3 Ağustos Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.679,22
Gram altın satış: 1.679,51
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.744,00
Çeyrek altın satış: 2.774,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.489,00
Yarım altın satış: 5.548,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.969,00
Tam altın satış: 11.045,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.215,00
Cumhuriyet altını satış: 11.385,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.265,00
Ata altın satış: 11.333,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Ağustos Perşembe günü saat 13.38 itibarıyla alınmıştır.