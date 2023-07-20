20 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20 Temmuz Perşembe 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,94 (Alış) - 26,95 (Satış)
EURO: 30,23 (Alış) - 30,25 Satış)
STERLİN: 34,62 (Alış) - 34,79 (Satış)
1 DOLAR = 26,95 TL
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👉20 Temmuz Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.715,34
Gram altın satış: 1.715,66
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.805,00
Çeyrek altın satış: 2.848,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.611,00
Yarım altın satış: 5.696,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.222,00
Tam altın satış: 11.340,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.511,00
Cumhuriyet altını satış: 11.685,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.516,00
Ata altın satış: 11.635,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.09 itibarıyla alınmıştır.