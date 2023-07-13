13 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Temmuz Perşembe 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 26,15 (Alış) - 26,15 (Satış)
EURO: 29,21 (Alış) - 29,22 (Satış)
STERLİN: 34,00 (Alış) - 34,17 (Satış)
1 DOLAR = 26,15 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉13 Temmuz Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.648,12
Gram altın satış: 1.648,42
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.663,00
Çeyrek altın satış: 2.717,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.310,00
Yarım altın satış: 5.434,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.621,00
Tam altın satış: 10.819,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 10.985,00
Cumhuriyet altını satış: 11.151,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 10.944,00
Ata altın satış: 11.101,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Temmuz Perşembe günü saat 12.24 itibarıyla alınmıştır.