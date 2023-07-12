Televizyon'da izleyici ile buluşacak olan Yarından Sonra filmi, sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncuları araştırılan filmin başrolünde Jake Gyllenhaal yer alıyor. Peki, Yarından Sonra filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

'The After Tomorrow' (Yarından Sonra) Filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon ve macera türündeki film merakla bekleniyor. Yarından Sonra filmi aynı zamanda büyük bir probleme de ışık tutuyor. İşte Yarından Sonra filmi hakkında merak edilenler...

YARINDAN SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?

İklim bilimci Jack Hall, kutuplarda araştırma yaparken, buz katmanın kırıldığına şahit olur. Hall, bu olayın küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu düşünmektedir. Dünya, bir buzul çağına girmektedir.

YARINDAN SONRA FİLMİ OYUNCULARI!

Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum gibi önemli oyuncular Yarından Sonra filminde rol alan isimler.