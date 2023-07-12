12 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Temmuz Çarşamba 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,14 (Alış) - 26,15 (Satış)
EURO: 28,82 (Alış) - 28,83 (Satış)
STERLİN: 33,70 (Alış) - 33,87 (Satış)
1 DOLAR = 26,15 TL
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👉12 Temmuz Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.626,79
Gram altın satış: 1.627,06
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.630,00
Çeyrek altın satış: 2.682,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.244,00
Yarım altın satış: 5.363,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.487,00
Tam altın satış: 10.678,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 10.841,00
Cumhuriyet altını satış: 11.005,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 10.806,00
Ata altın satış: 10.956,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Temmuz Çarşamba günü saat 13.24 itibarıyla alınmıştır.