7 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Temmuz Cuma 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,04 (Alış) - 26,07 (Satış)
EURO: 28,35 (Alış) - 28,37 (Satış)
STERLİN: 33,16 (Alış) - 33,33 (Satış)
1 DOLAR = 26,07 TL
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👉7 Temmuz Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.607,52
Gram altın satış: 1.607,78
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.609,00
Çeyrek altın satış: 2.662,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.203,00
Yarım altın satış: 5.325,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.389,00
Tam altın satış: 10.601,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 10.756,00
Cumhuriyet altını satış: 10.918,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 10.664,00
Ata altın satış: 10.877,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Temmuz Cuma günü saat 12.56 itibarıyla alınmıştır.