4 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Temmuz Salı 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,06 (Alış) - 26,07 (Satış)
EURO: 28,42 (Alış) - 28,45 (Satış)
STERLİN: 32,99 (Alış) - 33,16 (Satış)
1 DOLAR = 26,07 TL
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👉4 Temmuz Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.615,23
Gram altın satış: 1.615,53
📌ÇEYREK ALTIN KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.603,00
Çeyrek altın satış: 2.659,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.190,00
Yarım altın satış: 5.318,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.363,00
Tam altın satış: 10.587,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 10.716,00
Cumhuriyet altını satış: 10.878,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 10.638,00
Ata altın satış: 10.815,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Temmuz Salı günü saat 12.02 itibarıyla alınmıştır.