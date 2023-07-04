Canlı Döviz ve Altın Kuru
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Canlı Döviz ve Altın Kuru
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Flaş transfer iddiası! Barça'lı yıldız Beşiktaş'a geliyor Flaş transfer iddiası! Barça'lı yıldız Beşiktaş'a geliyor 12:32
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 11:55
F.Bahçe Barça'dan o isimle anlaştı! F.Bahçe Barça'dan o isimle anlaştı! 11:49
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! 11:07
F.Bahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu F.Bahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu 10:17
Kartal stoper avında! Bonservissiz gelecek Kartal stoper avında! Bonservissiz gelecek 09:58
Daha Eski
Sürpriz transfer iddiası! Sunulan teklif... Sürpriz transfer iddiası! Sunulan teklif... 09:31
G.Saray'dan Icardi'ye dev bütçe G.Saray'dan Icardi'ye dev bütçe 08:50
Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi! Joker savunmacı için... Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi! Joker savunmacı için... 00:42
Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi! Joker savunmacı için... Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer savaşına girdi! Joker savunmacı için... 00:41
Aslan dünya yıldızı için ısrarcı! Menajeri ile... Aslan dünya yıldızı için ısrarcı! Menajeri ile... 23:49
Cimbom Radebaugh'u kadrosuna kattı Cimbom Radebaugh'u kadrosuna kattı 23:43
SON DAKİKA