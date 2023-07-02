2 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Temmuz Pazar 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 25,73 (Alış) - 26,05 (Satış)
EURO: 27,81 (Alış) - 28,45 (Satış)
STERLİN: 32,77 (Alış) - 32,93 (Satış)
1 DOLAR = 26,05 TL
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👉2 Temmuz Pazar 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.597,50
Gram altın satış: 1.597,99
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.573,00
Çeyrek altın satış: 2.675,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.129,00
Yarım altın satış: 5.350,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.243,00
Tam altın satış: 10.651,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 10.687,00
Cumhuriyet altını satış: 10.849,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 10.515,00
Ata altın satış: 10.880,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Temmuz Pazar günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.