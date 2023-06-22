22 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Haziran Perşembe 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 23,55 (Alış) - 23,58 (Satış)
EURO: 25,86 (Alış) - 25,91 (Satış)
STERLİN: 30,00 (Alış) - 30,15 (Satış)
1 DOLAR = 23,58 TL
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👉22 Haziran Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.464,97
Gram altın satış: 1.465,25
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.324,00
Çeyrek altın satış: 2.389,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.634,00
Yarım altın satış: 4.777,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 9.253,00
Tam altın satış: 9.511,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.568,00
Cumhuriyet altını satış: 9.713,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.499,00
Ata altın satış: 9.715,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Haziran Perşembe günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.