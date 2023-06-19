19 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Haziran Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 23,67 (Alış) - 23,67 (Satış)
EURO: 25,87 (Alış) - 25,88 (Satış)
STERLİN: 30,23 (Alış) - 30,38 (Satış)
1 DOLAR = 23,67 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉19 Haziran Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.489,02
Gram altın satış: 1.489,30
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.398,00
Çeyrek altın satış: 2.437,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.797,00
Yarım altın satış: 4.874,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 9.534,00
Tam altın satış: 9.703,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.840,00
Cumhuriyet altını satış: 9.989,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.771,00
Ata altın satış: 9.956,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Haziran Pazartesi günü saat 12.04 itibarıyla alınmıştır.