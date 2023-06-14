14 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Haziran Çarşamba 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 23,66 (Alış) - 23,68 (Satış)
EURO: 25,57 (Alış) - 25,58 (Satış)
STERLİN: 29,82 (Alış) - 29,96 (Satış)
1 DOLAR = 23,68 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉14 Haziran Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.484,37
Gram altın satış: 1.484,57
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.415,00
Çeyrek altın satış: 2.454,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.831,00
Yarım altın satış: 4.908,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 9.572,00
Tam altın satış: 9.772,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.923,00
Cumhuriyet altını satış: 10.071,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.841,00
Ata altın satış: 10.026,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Haziran Çarşamba günü saat 11.56 itibarıyla alınmıştır.