Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 5 Haziran 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

5 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Haziran Pazartesi 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 21,20 (Alış) - 21,21 (Satış)

EURO: 22,73 (Alış) - 22,77 (Satış)

STERLİN: 26,20 (Alış) - 26,33 (Satış)

1 DOLAR = 21,21 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉5 Haziran Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.325,74

Gram altın satış: 1.325,89

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.201,00

Çeyrek altın satış: 2.242,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.388,00

Yarım altın satış: 4.471,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.790,00

Tam altın satış: 8.984,00 -

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.968,00

Cumhuriyet altını satış: 9.104,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.047,00

Ata altın satış: 9.160,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Haziran Pazartesi günü saat 13.45 itibarıyla alınmıştır.