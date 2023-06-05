5 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Haziran Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 21,20 (Alış) - 21,21 (Satış)
EURO: 22,73 (Alış) - 22,77 (Satış)
STERLİN: 26,20 (Alış) - 26,33 (Satış)
1 DOLAR = 21,21 TL
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👉5 Haziran Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.325,74
Gram altın satış: 1.325,89
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.201,00
Çeyrek altın satış: 2.242,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.388,00
Yarım altın satış: 4.471,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.790,00
Tam altın satış: 8.984,00 -
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.968,00
Cumhuriyet altını satış: 9.104,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.047,00
Ata altın satış: 9.160,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Haziran Pazartesi günü saat 13.45 itibarıyla alınmıştır.