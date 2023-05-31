Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 31 Mayıs Çarşamba 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

31 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 31 Mayıs Çarşamba 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 20,70 (Alış) - 20,71 (Satış)

EURO: 22,13 (Alış) - 22,29 (Satış)

STERLİN: 25,50 (Alış) - 25,63 (Satış)

1 DOLAR = 20,39 TL

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👉31 Mayıs Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.225,00

Gram altın satış: 2.291,00

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.436,00

Çeyrek altın satış: 4.581,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.886,00

Yarım altın satış: 9.148,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.791,00

Tam altın satış: 9.044,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.940,00

Cumhuriyet altını satış: 9.120,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.145,00

Ata altın satış: 9.439,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Mayıs Çarşamba günü saat 12.03 itibarıyla alınmıştır.