31 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 31 Mayıs Çarşamba 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 20,70 (Alış) - 20,71 (Satış)
EURO: 22,13 (Alış) - 22,29 (Satış)
STERLİN: 25,50 (Alış) - 25,63 (Satış)
1 DOLAR = 20,39 TL
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👉31 Mayıs Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.225,00
Gram altın satış: 2.291,00
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.436,00
Çeyrek altın satış: 4.581,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.886,00
Yarım altın satış: 9.148,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.791,00
Tam altın satış: 9.044,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.940,00
Cumhuriyet altını satış: 9.120,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.145,00
Ata altın satış: 9.439,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Mayıs Çarşamba günü saat 12.03 itibarıyla alınmıştır.