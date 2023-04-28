28 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,4484 (Alış) - 19,4535 (Satış)
EURO: 21,3850 (Alış) - 21,4022 (Satış)
STERLİN: 24,1526 (Alış) - 24,2737 (Satış)
1 DOLAR = 19,45 TL
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👉28 Nisan Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.240,34
Gram altın satış: 1.240,57
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.189,00
Çeyrek altın satış: 2.250,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.365,00
Yarım altın satış: 4.486,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.702,00
Tam altın satış: 8.864,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.886,00
Cumhuriyet altını satış: 9.021,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.943,00
Ata altın satış: 9.160,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Nisan Cuma günü saat 16:38 itibarıyla alınmıştır.