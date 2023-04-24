Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 24 Nisan 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

24 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Nisan 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,39 (Alış) - 19,42 (Satış)

EURO: 21,37 (Alış) - 21,38 (Satış)

STERLİN: 24,08 (Alış) - 24,20 (Satış)

1 DOLAR = 19,42 TL

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👉24 Nisan Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.237,97

Gram altın satış: 1.238,14

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.182,00

Çeyrek altın satış: 2.229,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.364,00

Yarım altın satış: 4.444,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.701,00

Tam altın satış: 8.847,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.914,00

Cumhuriyet altını satış: 9.049,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.936,00

Ata altın satış: 9.076,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Nisan Pazartesi günü saat 14.01 itibarıyla alınmıştır.