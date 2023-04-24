24 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,39 (Alış) - 19,42 (Satış)
EURO: 21,37 (Alış) - 21,38 (Satış)
STERLİN: 24,08 (Alış) - 24,20 (Satış)
1 DOLAR = 19,42 TL
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👉24 Nisan Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.237,97
Gram altın satış: 1.238,14
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.182,00
Çeyrek altın satış: 2.229,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.364,00
Yarım altın satış: 4.444,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.701,00
Tam altın satış: 8.847,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.914,00
Cumhuriyet altını satış: 9.049,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.936,00
Ata altın satış: 9.076,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Nisan Pazartesi günü saat 14.01 itibarıyla alınmıştır.